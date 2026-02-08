Росія вдарила по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: зруйноване обладнання

За даними глави ОВА, у Миргородському районі внаслідок прямих влучань та падіння уламків дронів, на кількох обʼєктах одного з підприємств виникли займання. Пожежі ліквідовано, постраждалих немає.

"Уночі Росія знову вдарила по об’єктах Групи на Полтавщині. Є влучання, зафіксовано руйнування обладнання. Найголовніше - люди не постраждали", - повідомили у "Нафтогазі".

На місці працюють підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки.

Зазначається, що це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти "Нафтогазу" з початку року.

"Попри постійну загрозу, ми зосереджені на безпеці працівників і відновленні інфраструктури, щоб енергосистема залишалась стійкою", - додали в компанії.

Фото: наслідки удару РФ по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині (t.me/dsns_telegram)