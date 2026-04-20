Росія штурмує одразу у трьох областях, - ISW

Як зазначають аналітики, геолокаційні відео від 18 та 19 квітня свідчать, що російські війська провели кілька атак.

Зокрема, йдеться про два механізовані штурми розміром приблизно взвод на схід від Часового Яру, моторизований штурм із використанням вантажівок "Урал" та мотоциклів біля Святопетрівки, а також ще один механізований штурм у районі Кучерова Курської області.

В ISW наголошують, що не виявили жодних доказів того, що ці штурми привели до тактично значущих успіхів, і три з чотирьох штурмів, мабуть, не вийшли за межі лінії зіткнення.

Аналітики припускають, що ці дії могли мати розвідувальний характер - для виявлення українських позицій і перевірки оборони перед можливими більшими наступами.

Росіяни також могли проводити ситуативні штурми, спрямовані на використання тактичних переваг поблизу Часового Яру, Святопетрівки та Кучерова.

У звіті наголошується, що Росія може проводити подібні штурми по всій лінії фронту, щоб розосередити українські сили та відволікти їх від ключових напрямків, зокрема району Слов'янська.

Водночас в ISW підкреслюють, що для досягнення відчутного ефекту російській армії доведеться задіяти значно більше сил і ресурсів протягом тривалого часу.

Крім того, аналітики звертають увагу, що РФ намагається створити враження одночасного наступу на кількох напрямках, однак такі дії розпорошують ресурси і не дають суттєвого результату.

Винятком може бути напрямок на північний захід від Гуляйполя.

"Лише наступ на північний захід від Гуляйполя відбувався в районі, який, як повідомляється, російські війська підсилили стратегічними резервами, і російські війська продовжують зазнавати труднощів із досягненням своїх цілей весняно-літнього наступу", - йдеться у звіті.