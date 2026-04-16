Росія вже 10 днів активно штурмує прикордоння Сумщини: Трегубов назвав ціль ворога
Протягом останніх 10 днів армія РФ активно посилює тиск на прикордонні райони Сумщини, намагаючись захоплювати села поблизу кордону. Цивільне населення з цих районів вже евакуйовано.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
За словами речника, спостерігається активний тиск у районі сіл Грабовського і Миропільського Сумської області.
"В цілому вздовж кордону росіяни доволі таки активно останні десять днів намагаються захоплювати саме населені пункти на самому кордоні", - розповів Трегубов.
Він додав, що зараз противник намагається заглибитися на 500 м у територію України, тоді як мешканців прикордоння вивезли вглиб країни ще після того, як у грудні з Грабовського окупанти викрали понад 50 людей.
Щодо ситуації на Харківщині, речник зауважив, що суттєвих змін немає.
"Ті самі анклави, вклинення. Це малесеньке Дегтярне, окремі дві зони на Південно-Слобожанському напрямку, одна з яких - це Вовчанськ, тому тут нічого нового", - уточнив речник угрупування.
Ситуація на Сумському напрямку
Нагадаємо, днями речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов повідомив про посилення тиску військ РФ на Сумському напрямку.
За його словами, ворог намагається розширити зони контролю у прикордонних районах, просуваючись на незначні відстані - приблизно на 1-1,5 км від державного кордону.
Також повідомлялося, що у Сумській області десантники знищили групу російських окупантів, які здійснили спробу зайти в тил захисникам через газову трубу.
Що відомо про Грабовське
Нагадаємо, у грудні 2025 року російські окупанти викрали 50 мирних мешканців із невеликого прикордонного села Грабовське в Сумській області.
Перед тим, як вивезти людей до Росії, їх зібрали в приміщенні церкви. Переважно це були літні люди, які раніше відмовилися від евакуації.
На інцидент відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, а також міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Останній заявив, що "такі середньовічні набіги вкотре доводять - путінська Росія нічим не відрізняється від терористичних угруповань".