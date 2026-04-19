ua en ru
Нд, 19 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ на Запоріжжі зупинили штурм росіян на мотоциклах (відео)

14:32 19.04.2026 Нд
Окупанти також намагалися штурмувати на "Уралах"
ЗСУ на Запоріжжі зупинили штурм росіян на мотоциклах (відео)

У Запорізькій області українські бійці зупинили спробу наступу російських загарбників на мотоциклах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 225 Окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ.

"Черговий штурм противника у Запорізькій області - на мотоциклах, а також... на "Уралі", - йдеться у дописі під відео.

Українські військові зазначили, що доки росіян відправляють на штурми на "Уралах" та мотоциклах, вони вже знешкодили два полки і дві бригади окупантів на одному тільки Гуляйпільському напрямку.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як повідомили у ЗСУ, російські війська зменшили інтенсивність бойових дій протягом останніх двох днів, однак це не свідчить про зміну їхніх намірів.

У Генштабі РФ і надалі орієнтуються на окупацію Донбасу та активізацію на інших напрямках.

Водночас окупанти зберігають тиск на Сумському та Харківському напрямках, зокрема не полишають спроб просунутися до Куп’янська та створити так звану "зону контролю" у прикордонні.

Раніше в ГУР повідомили, що Росія готує новий наступ на південному сході України, залучаючи стратегічні резерви. Для посилення угруповання окупаційних військ планується залучити ще 20 тисяч військовослужбовців.

Також у Центрі протидії дезінформації повідомили, що у Кремлі розглядають мінімум три сценарії щодо війни в Україні. Москва одночасно опрацьовує варіанти від продовження бойових дій до заморожування конфлікту та гібридної агресії проти країн НАТО.

Водночас заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса зазначав, що втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування залишається мінімальним.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
