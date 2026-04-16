У Кремлі розглядають мінімум три сценарії щодо війни в Україні, - ЦПД

12:30 16.04.2026 Чт
2 хв
Один з них спрямований на НАТО
aimg Олена Чупровська
У Кремлі розглядають мінімум три сценарії щодо війни в Україні, - ЦПД Фото: у ЦПД розповіли про варіанти Москви (Getty Images)

Москва не має єдиного плану дій - там одночасно опрацьовують кілька варіантів розвитку подій, від продовження бойових дій до заморожування конфлікту та гібридної агресії проти НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Читайте також: Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою

Війна до 2028 року

Перший сценарій - продовження повномасштабної війни щонайменше до 2028 року. Зараз Росія робить ставку на весняно-літній штурм цього року.

Утім, такий сценарій неможливий без нової хвилі мобілізації в Росії, каже керівник ЦПД.

"Тупик через генералів"

Другий варіант - поступовий "дрейф" до припинення вогню та заморожування конфлікту.

Під нього вже готують ґрунт: кремлівські пропагандисти формують наратив, що глава Кремля Путін був погано поінформований про ситуацію на фронті, а війна "зайшла в тупик через дії генералів, які брехали".

Гібридна агресія проти НАТО

"Третій сценарій - продовження війни проти України з паралельним переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року. Це можуть бути агресивні дії проти країн Балтії", - заявив Коваленко.

Конкретні інструменти, які розглядає Москва:

  • удари дронами по балтійських країнах;
  • закидання малих диверсійних груп - по 20 осіб - для проведення операцій на їхніх територіях;
  • інформаційний тиск навколо теми "воєнних заводів НАТО, які загрожують Росії".

Паралельно в Росії просувають законопроєкт, який дозволяв би використовувати армію в інших країнах для так званого "захисту громадян Росії".

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов зробив гучну заяву щодо закінчення війни. За його словами, мир може настати значно швидше, ніж очікують більшість.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія продовжує зазнавати значних втрат у техніці. За даними, які пролунали на засіданні у форматі "Рамштайн", ворог щомісяця втрачає сотні одиниць бронетехніки.

Більше по темі:
Російська Федерація Україна Контактна група Війна в Україні
Новини
РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу
РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи