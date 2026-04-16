У Кремлі розглядають мінімум три сценарії щодо війни в Україні, - ЦПД

Москва не має єдиного плану дій - там одночасно опрацьовують кілька варіантів розвитку подій, від продовження бойових дій до заморожування конфлікту та гібридної агресії проти НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Війна до 2028 року

Перший сценарій - продовження повномасштабної війни щонайменше до 2028 року. Зараз Росія робить ставку на весняно-літній штурм цього року.

Утім, такий сценарій неможливий без нової хвилі мобілізації в Росії, каже керівник ЦПД.

"Тупик через генералів"

Другий варіант - поступовий "дрейф" до припинення вогню та заморожування конфлікту.

Під нього вже готують ґрунт: кремлівські пропагандисти формують наратив, що глава Кремля Путін був погано поінформований про ситуацію на фронті, а війна "зайшла в тупик через дії генералів, які брехали".

Гібридна агресія проти НАТО

"Третій сценарій - продовження війни проти України з паралельним переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року. Це можуть бути агресивні дії проти країн Балтії", - заявив Коваленко.

Конкретні інструменти, які розглядає Москва:

удари дронами по балтійських країнах;

закидання малих диверсійних груп - по 20 осіб - для проведення операцій на їхніх територіях;

інформаційний тиск навколо теми "воєнних заводів НАТО, які загрожують Росії".

Паралельно в Росії просувають законопроєкт, який дозволяв би використовувати армію в інших країнах для так званого "захисту громадян Росії".