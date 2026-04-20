Россия штурмует сразу в трех областях, - ISW

Как отмечают аналитики, геолокационные видео от 18 и 19 апреля свидетельствуют, что российские войска провели несколько атак.

В частности, речь идет о двух механизированных штурмах размером примерно взвод к востоку от Часового Яра, моторизованный штурм с использованием грузовиков "Урал" и мотоциклов у Святопетровки, а также еще один механизированный штурм в районе Кучерова Курской области.

В ISW отмечают, что не обнаружили никаких доказательств того, что эти штурмы привели к тактически значимым успехам, и три из четырех штурмов, по-видимому, не вышли за пределы линии соприкосновения.

Аналитики предполагают, что эти действия могли иметь разведывательный характер - для выявления украинских позиций и проверки обороны перед возможными более крупными наступлениями.

Россияне также могли проводить ситуативные штурмы, направленные на использование тактических преимуществ вблизи Часового Яра, Святопетровки и Кучерова.

В отчете отмечается, что Россия может проводить подобные штурмы по всей линии фронта, чтобы рассредоточить украинские силы и отвлечь их от ключевых направлений, в частности района Славянска.

В то же время в ISW подчеркивают, что для достижения ощутимого эффекта российской армии придется задействовать значительно больше сил и ресурсов в течение длительного времени.

Кроме того, аналитики обращают внимание, что РФ пытается создать впечатление одновременного наступления на нескольких направлениях, однако такие действия распыляют ресурсы и не дают существенного результата.

Исключением может быть направление на северо-запад от Гуляйполя.

"Только наступление на северо-запад от Гуляйполя происходило в районе, который, как сообщается, российские войска усилили стратегическими резервами, и российские войска продолжают испытывать трудности с достижением своих целей весенне-летнего наступления", - говорится в отчете.