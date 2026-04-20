Россия штурмует сразу в трех областях, - ISW

Армия РФ в течение последних дней провела несколько штурмов в трех областях размером со взвод. Впрочем, эти атаки вряд ли смогут существенно усилить российское весенне-летнее наступление 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, геолокационные видео от 18 и 19 апреля свидетельствуют, что российские войска провели несколько атак.
В частности, речь идет о двух механизированных штурмах размером примерно взвод к востоку от Часового Яра, моторизованный штурм с использованием грузовиков "Урал" и мотоциклов у Святопетровки, а также еще один механизированный штурм в районе Кучерова Курской области.
В ISW отмечают, что не обнаружили никаких доказательств того, что эти штурмы привели к тактически значимым успехам, и три из четырех штурмов, по-видимому, не вышли за пределы линии соприкосновения.
Аналитики предполагают, что эти действия могли иметь разведывательный характер - для выявления украинских позиций и проверки обороны перед возможными более крупными наступлениями.
Россияне также могли проводить ситуативные штурмы, направленные на использование тактических преимуществ вблизи Часового Яра, Святопетровки и Кучерова.
В отчете отмечается, что Россия может проводить подобные штурмы по всей линии фронта, чтобы рассредоточить украинские силы и отвлечь их от ключевых направлений, в частности района Славянска.
В то же время в ISW подчеркивают, что для достижения ощутимого эффекта российской армии придется задействовать значительно больше сил и ресурсов в течение длительного времени.
Кроме того, аналитики обращают внимание, что РФ пытается создать впечатление одновременного наступления на нескольких направлениях, однако такие действия распыляют ресурсы и не дают существенного результата.
Исключением может быть направление на северо-запад от Гуляйполя.
"Только наступление на северо-запад от Гуляйполя происходило в районе, который, как сообщается, российские войска усилили стратегическими резервами, и российские войска продолжают испытывать трудности с достижением своих целей весенне-летнего наступления", - говорится в отчете.
Напомним, ранее сообщалось, в течение последних 10 дней армия РФ активно усиливает давление на приграничные районы Сумщины, пытаясь захватывать села вблизи границы. Гражданское население из этих районов уже эвакуировано.
Украинские военные продолжают отражать атаки противника. В частности, десантники уничтожили группу российских оккупантов, которые лезли в тыл защитникам через газовую трубу, а в Запорожской области была сорвана попытка наступления врага на мотоциклах.
Кроме того, по данным ГУР, Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегические резервы. Для усиления группировки оккупационных войск планируется дополнительно задействовать около 20 тысяч военных.
В Центре противодействия дезинформации также отмечают, что Кремль рассматривает как минимум три сценария дальнейших действий - от продолжения активных боевых действий до замораживания конфликта или перехода к гибридной агрессии против стран НАТО.