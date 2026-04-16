Росія готує новий наступ на південному сході: у ГУР назвали терміни та кількість військ

Росія готує новий наступ на південному сході України, залучаючи стратегічні резерви. Для посилення угруповання окупаційних військ планується залучити ще 20 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Плани ворога на фронті

Як повідомило видання, заступник керівника Управління оборонної розвідки України Вадим Скібіцький зазначив, що наразі на території України вже перебуває близько 680 000 російських солдатів.

Російське командування має на меті використати додаткові свіжі сили для посилення тиску на позиції ЗСУ.

За його словами, головною стратегічною ціллю Кремля залишається повне захоплення територій Донецької та Луганської областей.

В розвідці зазначають, що противник встановив для себе конкретні часові межі.

Скібіцький зазначив, що Росія прагне захопити Донбас до вересня.

Мета масованих атак РФ

За словами Скібіцького, почастішання ракетних ударів та нальотів безпілотників є частиною ширшої стратегії ворога.

Окупанти намагаються знищити критично важливу інфраструктуру та "сформувати поле бою" перед початком нового весняно-літнього наступу.

Сигнал про відмову від переговорів

Скібіцький, який входить до складу української групи перемовників, наголосив, що такі дії Кремля є демонстративними.

Підготовка до масштабних наземних операцій замість дипломатичних кроків свідчить про те, що Росія не сприймає переговори серйозно і планує продовжувати загарбницьку війну.