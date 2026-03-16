Росія пообіцяла не вербувати громадян Кенії для війни проти України

"Хочу чітко зазначити, що ми досягли згоди про те, що кенійців більше не будуть вербувати через Міністерство оборони", - наголосив Мудаваді.

За його словами, громадяни Кенії також більше "не матимуть права на призов та участь у спеціальних операціях".

Своєю чергою Лавров зазначив, що кенійці, які вже воюють на боці Росії, служать "на добровільних засадах" відповідно до російського законодавства. Він додав, що укладені контракти передбачають можливість їх дострокового розірвання.

Занепокоєння щодо участі своїх громадян у війні висловлювали й інші африканські країни. Зокрема Південна Африка повідомляла про загибель двох своїх громадян у бойових діях, а влада Ботсвани намагається встановити долю трьох людей, яких призвали до російської армії.

У низці випадків, за даними урядів, людей вводили в оману, пропонуючи роботу в Росії на цивільних посадах.