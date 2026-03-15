Кенія і Гана вимагає пояснень від РФ: африканців масово вербують для війни проти України

Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді цього тижня відвідає Росію, щоб обговорити проблему залучення кенійців до російських збройних сил. За його словами, на уряд посилюється тиск з боку родин громадян, які виявилися залученими у війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Останніми тижнями з'явилися повідомлення про масштаби вербування жителів африканських країн для участі в бойових діях на боці Росії.

Нерідко людей залучають через посередників, обіцяючи їм високооплачувану цивільну роботу. Це викликало занепокоєння в низці держав, включно з Кенією, Ганою та Південною Африкою.

Тиск з боку сімей

Як зазначив Мудаваді, влада Кенії отримує дедалі більше звернень від родичів громадян, які виявилися залученими до конфлікту.

Сім'ї вимагають активних дій для повернення новобранців додому і припинення їхньої участі у війні.

При цьому глава зовнішньополітичного відомства наголосив, що Найробі не має наміру діяти конфронтаційно. За його словами, Кенія прагне обговорювати проблему прагматично з огляду на тривалі дипломатичні відносини з Росією.

Він додав, що йдеться про спробу звернути увагу на страждання кенійських родин і знайти спільні рішення.

Африканські уряди діють обережно

Українська сторона стверджує, що на боці Росії воюють понад 1700 громадян африканських країн, однак аналітики припускають, що реальні цифри можуть бути вищими. За даними розвідки Кенії, серед них може бути понад тисяча кенійців.

У лютому влада Гани повідомила, що понад 50 громадян країни загинули у війні проти України після того, як їх втягнули в бойові дії.

Глава МЗС Гани Самуель Окудзето Аблаква не виключив, що фактичні втрати можуть виявитися вищими.

Незважаючи на це, більшість африканських держав намагаються діяти обережно, щоб не загострювати стосунків із Москвою.

Розслідування і масштаби вербування

Південна Африка також почала перевірку обставин, за яких її громадяни могли вирушити на війну. Влада країни з'ясовує, чи діяли при цьому посередницькі структури і чи могли бути задіяні колишні мережі найманців.

Тим часом правозахисна організація Inpact повідомила, що в перевірених списках новобранців фігурують понад 1400 осіб із різних країн Африки. Серед держав із найбільшим числом рекрутів називаються Камерун, Єгипет і Гана.

Експерти зазначають, що опубліковані дані можуть відображати лише частину масштабної системи вербування. В організації заявили, що після виходу звіту до них звернулися десятки сімей, які підтвердили подібні схеми залучення людей.