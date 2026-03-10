Кремль змінив підхід до набору африканців на віійну, створивши "чорні списки"

Попри кремлівську риторику про "дружбу з Африкою", РФ експлуатує вразливу молодь континенту як ресурс для війни. Втім не всі африканські країни закривають очі на вербування своїх чоловіків, тому Москва і створила чорні списки для таких випадків.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Якщо раніше йшлося переважно про напівлегальні схеми та неофіційні канали — закриті групи у месенджерах, підставні компанії, посередники із працевлаштування тощо, то тепер дедалі частіше роль рекрутингових центрів виконують дипломатичні та культурні представництва рф на континенті", - повідомили в ЦПД.

Як виявилося, вже ідентифіковано понад 1400 громадян африканських країн, які воювали на боці РФ. Підтверджено загибель щонайменше 316 осіб, причому значна частина з них загинула менш ніж за місяць після потрапляння на фронт.

Повідомляється, що багатьох із них ввели в оману на етапі відбору, обіцяючи роботу в цивільній сфері.

"Після різкої реакції урядів в окремих африканських країнах, Росія припинила вербування їхніх громадян, сформувавши неофіційний "чорний список" держав. Натомість набір продовжується в інших країнах континенту", - додали в центрі.