Кремль змінив підхід до набору африканців на віійну, створивши "чорні списки"
Попри кремлівську риторику про "дружбу з Африкою", РФ експлуатує вразливу молодь континенту як ресурс для війни. Втім не всі африканські країни закривають очі на вербування своїх чоловіків, тому Москва і створила чорні списки для таких випадків.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Якщо раніше йшлося переважно про напівлегальні схеми та неофіційні канали — закриті групи у месенджерах, підставні компанії, посередники із працевлаштування тощо, то тепер дедалі частіше роль рекрутингових центрів виконують дипломатичні та культурні представництва рф на континенті", - повідомили в ЦПД.
Як виявилося, вже ідентифіковано понад 1400 громадян африканських країн, які воювали на боці РФ. Підтверджено загибель щонайменше 316 осіб, причому значна частина з них загинула менш ніж за місяць після потрапляння на фронт.
Повідомляється, що багатьох із них ввели в оману на етапі відбору, обіцяючи роботу в цивільній сфері.
"Після різкої реакції урядів в окремих африканських країнах, Росія припинила вербування їхніх громадян, сформувавши неофіційний "чорний список" держав. Натомість набір продовжується в інших країнах континенту", - додали в центрі.
Нагадаємо, в МЗС Укрїни повідомили наприкінці лютого, що Росія дуже часто вербує молодь африканських країн на війну з Україною обманом. Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга, провівши зустріч з колегою із Гани Самюелем Окудзето Аблаквою.
Також напередодні повідомлялось, як Кремль вербує на війну африканців обманом. Виявилось, що чоловікам обіцяють по 25 тисяч доларів і подальше служіння у себе на Батьківщині.
Насправді багато хто не доживає до виплат, а ще значна частина африканців організовує втечі.