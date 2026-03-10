ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Кремль змінив підхід до набору африканців на віійну, створивши "чорні списки"

07:17 10.03.2026 Вт
2 хв
Росія експлуатує вразливу молодь з африканських країн, обіцяючи роботу в цивільній сфері
aimg Маловічко Юлія
Кремль змінив підхід до набору африканців на віійну, створивши "чорні списки" Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Попри кремлівську риторику про "дружбу з Африкою", РФ експлуатує вразливу молодь континенту як ресурс для війни. Втім не всі африканські країни закривають очі на вербування своїх чоловіків, тому Москва і створила чорні списки для таких випадків.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Читайте також: У Росії з’явився стоп-лист країн для вербування на війну проти України

"Якщо раніше йшлося переважно про напівлегальні схеми та неофіційні канали — закриті групи у месенджерах, підставні компанії, посередники із працевлаштування тощо, то тепер дедалі частіше роль рекрутингових центрів виконують дипломатичні та культурні представництва рф на континенті", - повідомили в ЦПД.

Як виявилося, вже ідентифіковано понад 1400 громадян африканських країн, які воювали на боці РФ. Підтверджено загибель щонайменше 316 осіб, причому значна частина з них загинула менш ніж за місяць після потрапляння на фронт.

Повідомляється, що багатьох із них ввели в оману на етапі відбору, обіцяючи роботу в цивільній сфері.

"Після різкої реакції урядів в окремих африканських країнах, Росія припинила вербування їхніх громадян, сформувавши неофіційний "чорний список" держав. Натомість набір продовжується в інших країнах континенту", - додали в центрі.

Нагадаємо, в МЗС Укрїни повідомили наприкінці лютого, що Росія дуже часто вербує молодь африканських країн на війну з Україною обманом. Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга, провівши зустріч з колегою із Гани Самюелем Окудзето Аблаквою.

Також напередодні повідомлялось, як Кремль вербує на війну африканців обманом. Виявилось, що чоловікам обіцяють по 25 тисяч доларів і подальше служіння у себе на Батьківщині.

Насправді багато хто не доживає до виплат, а ще значна частина африканців організовує втечі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Кремль Африка
Новини
Путін був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні: Трамп про розмову з главою Кремля
Путін був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні: Трамп про розмову з главою Кремля
Аналітика
Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським