РФ вербує африканців на війну обманом: у МЗС назвали масштаби
У лавах російської армії у війні проти України беруть участь понад 1700 громадян з африканських країн.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Гани Самюелем Окудзето Аблаквою у Києві.
РФ вербує громадян Африки
За словами глави українського МЗС, Росія активно залучає мешканців Африки до участі у війні, використовуючи різні схеми вербування.
"За нашими даними, на сьогодні воює понад 1780 громадян з африканського континенту в російській армії. Тобто йдеться про найманців", - заявив Сибіга.
Він зазначив, що участь у бойових діях на боці РФ беруть громадяни щонайменше 36 африканських держав.
Частина найманців загинула або потрапила у полон
Міністр повідомив, що значна кількість таких найманців уже загинула на фронті. Також частину з них українські військові взяли у полон.
На думку Сибіги, використання іноземних громадян у війні є серйозним викликом і свідчить про спроби Кремля розширити коло учасників конфлікту.
Україна співпрацює з африканськими країнами
Глава МЗС наголосив, що Росія часто вдається до шахрайських схем, аби втягнути людей у війну.
"РФ у шахрайський спосіб затягує цих громадян у війну. Дуже важливо протидіяти цьому - викривати схеми і не давати втягувати своїх громадян у чужу війну", - підкреслив він.
За словами Сибіги, Київ уже обговорював проблему з представниками африканських країн. Деякі держави ухвалили рішення посилити відповідальність за найманство, а також домовилися з Україною про спільні інформаційні кампанії, спрямовані на запобігання вербуванню.
Він зауважив, що Україна планує і надалі координувати дії з африканськими партнерами, аби протидіяти залученню їхніх громадян до війни на боці Росії та зупинити вербувальні схеми.
Росія вербує іноземців
Раніше уряд Індії повідомив щонайменше про 200 випадків вербування громадян країни російськими рекрутерами для участі у війні проти України. За офіційною інформацією, щонайменше 26 індійців загинули, ще семеро вважаються зниклими безвісти.
Водночас Міністерство закордонних справ України закликало країни Африки посилити заходи протидії російським схемам вербування, які залучають молодь з різних держав континенту до війни.
