РФ вербує африканців на війну обманом: у МЗС назвали масштаби

У лавах російської армії у війні проти України беруть участь понад 1700 громадян з африканських країн.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Гани Самюелем Окудзето Аблаквою у Києві.

РФ вербує громадян Африки

За словами глави українського МЗС, Росія активно залучає мешканців Африки до участі у війні, використовуючи різні схеми вербування.

"За нашими даними, на сьогодні воює понад 1780 громадян з африканського континенту в російській армії. Тобто йдеться про найманців", - заявив Сибіга.

Він зазначив, що участь у бойових діях на боці РФ беруть громадяни щонайменше 36 африканських держав.

Частина найманців загинула або потрапила у полон

Міністр повідомив, що значна кількість таких найманців уже загинула на фронті. Також частину з них українські військові взяли у полон.

На думку Сибіги, використання іноземних громадян у війні є серйозним викликом і свідчить про спроби Кремля розширити коло учасників конфлікту.

Україна співпрацює з африканськими країнами

Глава МЗС наголосив, що Росія часто вдається до шахрайських схем, аби втягнути людей у війну.

"РФ у шахрайський спосіб затягує цих громадян у війну. Дуже важливо протидіяти цьому - викривати схеми і не давати втягувати своїх громадян у чужу війну", - підкреслив він.

За словами Сибіги, Київ уже обговорював проблему з представниками африканських країн. Деякі держави ухвалили рішення посилити відповідальність за найманство, а також домовилися з Україною про спільні інформаційні кампанії, спрямовані на запобігання вербуванню.

Він зауважив, що Україна планує і надалі координувати дії з африканськими партнерами, аби протидіяти залученню їхніх громадян до війни на боці Росії та зупинити вербувальні схеми.