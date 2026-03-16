Россия пообещала не вербовать граждан Кении для войны против Украины

16:55 16.03.2026 Пн
2 мин
В рядах армии РФ уже воюют до 1000 кенийцев
aimg Мария Науменко
Фото: российские наемники из Африки (GettyImages)

Россия согласилась прекратить вербовку граждан Кении для участия в войне против Украины после беспокойства африканских стран относительно привлечения их граждан к конфликту.

Об этом заявил главный секретарь правительства Кении Мусалия Мудавади во время визита в Москву, где он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, информирует РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Кремль изменил подход к набору африканцев на войну, создав "черные списки"

"Хочу четко отметить, что мы достигли соглашения о том, что кенийцев больше не будут вербовать через Министерство обороны", - подчеркнул Мудавади.

По его словам, граждане Кении также больше "не будут иметь права на призыв и участие в специальных операциях".

В свою очередь Лавров отметил, что кенийцы, которые уже воюют на стороне России, служат "на добровольных началах" в соответствии с российским законодательством. Он добавил, что заключенные контракты предусматривают возможность их досрочного расторжения.

Беспокойство относительно участия своих граждан в войне выражали и другие африканские страны. В частности Южная Африка сообщала о гибели двух своих граждан в боевых действиях, а власти Ботсваны пытаются установить судьбу трех человек, которых призвали в российскую армию.

В ряде случаев, по данным правительств, людей вводили в заблуждение, предлагая работу в России на гражданских должностях.

Привлечение граждан африканских государств к участию в войне против Украины является обычной практикой для России. Такие предложения часто подаются как возможность обучения или легальной работы.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что в составе российских войск, задействованных в войне против Украины, воюют более 1700 граждан африканских стран.

После сообщений о погибших в российской армии африканцев ряд государств, в частности Кения, Гана и Южная Африка, начали требовать от Москвы объяснений относительно вербовки их граждан.

