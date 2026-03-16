Россия пообещала не вербовать граждан Кении для войны против Украины

"Хочу четко отметить, что мы достигли соглашения о том, что кенийцев больше не будут вербовать через Министерство обороны", - подчеркнул Мудавади.

По его словам, граждане Кении также больше "не будут иметь права на призыв и участие в специальных операциях".

В свою очередь Лавров отметил, что кенийцы, которые уже воюют на стороне России, служат "на добровольных началах" в соответствии с российским законодательством. Он добавил, что заключенные контракты предусматривают возможность их досрочного расторжения.

Беспокойство относительно участия своих граждан в войне выражали и другие африканские страны. В частности Южная Африка сообщала о гибели двух своих граждан в боевых действиях, а власти Ботсваны пытаются установить судьбу трех человек, которых призвали в российскую армию.

В ряде случаев, по данным правительств, людей вводили в заблуждение, предлагая работу в России на гражданских должностях.