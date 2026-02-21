Замість дипломів - збірка "Шахедів": чим Росія заманює африканців на війну

Росія активно вербує громадян африканських країн для участі у війні проти України, маскуючи це під освітні програми та цивільне працевлаштування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

Механізми прихованого рекрутингу

Москва використовує гуманітарні ініціативи для формування лояльних мереж у понад 30 країнах Африки.

За даними розвідки, станом на кінець 2025 року на боці РФ воюють понад 1400 африканців. Вербування часто відбувається під виглядом пошуку охоронців чи будівельників, проте згодом людей залучають до військових дій.

Особливу увагу приділяють жінкам віком 18-22 роки. Через програму "Alabuga Start" їх відправляють до РФ нібито на цивільну роботу.

"Фактично - на виробництво військової продукції, включно з БпЛА, в особливій економічній зоні Алабуга'", - зазначають у СЗР.

Роль освіти та церкви

СЗР пише, що для пошуку потенційних рекрутів Росія використовує мережу центрів "Русский дом", державні медіа та освітні стипендії.

Додатковим інструментом впливу стала експансія РПЦ, яка за останні роки значно розширила свою присутність на континенті.

"Будівництво храмів, високі зарплати духовенству та дистанційне навчання в семінаріях працюють як канал формування лояльних мереж і поширення проросійських наративів про 'традиційні цінності'", - підкреслюють у розвідці.

Реакція у світі

В СЗР додали, що уряди Кенії, ПАР, Нігерії та інших країн уже звинуватили Москву у масовому вербуванні їхніх громадян.

Найближчим часом ці держави планують посилити контроль за агенціями з працевлаштування та обмежити роботу російських культурних центрів.