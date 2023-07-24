Росія обстріляла центр Одеси, а Зеленський скликав Раду Україна-НАТО: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 22 липня:

Новини за 23 липня:

Обстріл центру Одеси

Одеса зазнала чергової ракетної атаки російських військ, і удари в ніч на 23 липня вже оцінюють як найруйнівніші для центру міста.

Постраждали історичні будівлі та культурні локації, було знищено Спасо-Преображенський кафедральний собор. Є багато поранених та загиблий.

Зеленський попросив Столтенберга терміново скликати Раду Україна-НАТО

Український президент провів перемовини з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та попросив його терміново скликати Раду Україна-НАТО.

Генеральний секретар НАТО відреагував на прохання Зеленського й призначив засідання Ради Україна-НАТО на 26 липня.

ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували майже дві ворожі роти

"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1211 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Прем'єру Ізраїля зробили операцію на серці

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переніс процедуру імплантації кардіостимулятора.

"Я хотів би подякувати багатьом із вас, хто молився за моє здоров'я, моє здоров'я чудове. Завтра вранці я приєднаюся до своїх колег-членів Кнесету", - сказав прем'єр.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив російську атаку на Одесу

"Генсек закликає РФ негайно припинити напади на культурні цінності, захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами. Генсек також продовжує закликати негайно припинити всі напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру", - йдеться в заяві його прес-служби.

Блінкен про передачу F-16

"Справа не лише в самому обладнанні. Це ще й навчання. Це технічне обслуговування. Це вміння використовувати його в об'єднаних збройних силах. На все це потрібен час. Якби завтра було прийнято рішення про передачу F-16, то пройшли б місяці й місяці до того, як вони були б реально введені в експлуатацію", - пояснив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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