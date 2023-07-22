Росіяни встановили "зуби дракона" на побережжі поблизу Євпаторії (фото)

Російські загарбники встановили так звані "зуби дракона" поблизу окупованої Євпаторії. Їх помітили на березі моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативного командування "Південь" Владислава Назарова в Telegram.

Він опублікував фото з окупованого Криму. На кадрах помітно оборонні споруди, так звані "зуби дракона". Російські окупанти встановили "зуби" на побережжі Чорного моря.

При цьому місцеві Telegram-канали пишуть, що фото зроблені на Південній косі поблизу селище Мирне. Воно розташоване за 30 кілометрів від Євпаторії.

Фото: "зуби дракона" поблизу Євпаторії встановили окупанти (t.me/Nazars_look)

Нагадаємо, "зуби дракона" - це залізобетонні конструкції, які російські війська використовують для будівництва лінії оборони. Такі конструкції у формі піраміди використовували ще за часів Другої світової війни, аби перешкодити руху танків чи мотопіхоти.

Раніше у Міноборони України пояснили, що окупанти встановлюють "зуби" в Криму, бо бояться наступу українських військ. Тому росіяни розглядають можливість відступу вглиб півострова.