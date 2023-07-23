ЗСУ знищили ще 630 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 241 960 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано;

танків - 4151 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 8105 (+9) од.;

артилерійських систем - 4658 (+29) од.;

РСЗВ - 697 (+4) од.;

засоби ППО - 451 (+3) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 310 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3958 (+14) од.;

крилаті ракети - 1298 (+0) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7172 (+13) од.;

спеціальна техніка - 696 (+5) од.

Фото: втрати ворога станом на 23.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському напрямках

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські удари по складах у тилу ворога успішно знижують можливості логістики та контрбатарейної оборони окупантів.

Тим часом наші воїни також продовжують контрнаступальні операції на півдні країни, а також на північ і південь від Бахмута.