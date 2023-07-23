ЗСУ знищили ще 630 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати ворога
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 241 960 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано;
- танків - 4151 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 8105 (+9) од.;
- артилерійських систем - 4658 (+29) од.;
- РСЗВ - 697 (+4) од.;
- засоби ППО - 451 (+3) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 310 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3958 (+14) од.;
- крилаті ракети - 1298 (+0) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7172 (+13) од.;
- спеціальна техніка - 696 (+5) од.
Фото: втрати ворога станом на 23.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
- Куп’янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському напрямках
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські удари по складах у тилу ворога успішно знижують можливості логістики та контрбатарейної оборони окупантів.
Тим часом наші воїни також продовжують контрнаступальні операції на півдні країни, а також на північ і південь від Бахмута.
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