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ЗСУ знищили ще 630 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати ворога

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Неділя 23 липня 2023 08:14
ЗСУ знищили ще 630 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати ворога Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 241 960 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано;
  • танків - 4151 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 8105 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 4658 (+29) од.;
  • РСЗВ - 697 (+4) од.;
  • засоби ППО - 451 (+3) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 310 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3958 (+14) од.;
  • крилаті ракети - 1298 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7172 (+13) од.;
  • спеціальна техніка - 696 (+5) од.

ЗСУ знищили ще 630 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: втрати ворога станом на 23.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

  • Куп’янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські удари по складах у тилу ворога успішно знижують можливості логістики та контрбатарейної оборони окупантів.

Тим часом наші воїни також продовжують контрнаступальні операції на півдні країни, а також на північ і південь від Бахмута.

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