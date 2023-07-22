В Луганській області окупанти хочуть втекти до РФ через великі втрати , - Генштаб

Через великі втрати у росіян в Луганській області дуже низький рівень морально-психологічного стану - вони хочуть залишити свої підрозділи та повернутись до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Подібні настрої помічені в підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині.

"Встановлено, що основними чинниками, які негативно на нього (морально-психологічний стан, - ред) впливають, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат", - зазначили у Генштабі.

Ситуація в Луганській області

На лінії Сватове-Кремінна, що в Луганській області, точаться важкі бої. Наразі росіяни намагаються там просуватись, що збільшує кількість втрат. Також бої ведуться у Серебрянському лісництві. Нещодавно там бійці Нацгвардії під Кремінною у Луганській області спалили склад, траншеї та бліндажі російських окупантів.

А в районі Білогорівки воїни 54-ої окремої механізованої бригади не дали втекти декільком окупантам. В підсумку у росіян є загиблі та поранені.

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