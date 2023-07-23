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Росіяни розбомбили Палац культури у Часовому Ярі, будівля згоріла

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Неділя 23 липня 2023 13:23
Росіяни розбомбили Палац культури у Часовому Ярі, будівля згоріла Фото: росіяни розбомбили Палац культури у Часовому Ярі, будівля згоріла (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти знищили Палац культури у Часовому Ярі. Будівлю використовували в якості міського гуманітарного штабу й місця надання медичної допомоги.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.

"Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта - касетними боєприпасами. Зчинилася пожежа. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти", - пише Кириленко.

За словами голови ОВА, будівля повністю згоріла. Разом з нею були знищені незначний запас гуманітарної допомоги - харчові набори, побутова хімія, а також медичне обладнання.

Фото: росіяни розбомбили Палац культури у Часовому Ярі, будівля згоріла (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

"На щастя, обійшлося без жертв. Рашистські війська вкотре довели, що нехтують правилами ведення війни і намагаються нанести максимальної шкоди передусім - цивільним", - додав Кириленко.

Ситуація в Донецькій області

Російські окупанти регулярно завдають ударів по регіону. Водночас під вогонь потрапляють не лише прифронтові населені пункти, а й ті міста, які знаходяться у відносному тилу.

Наприклад, як відзначив Кириленко, протягом минулої доби внаслідок ворожих ударів загинули 4 цивільних: у Софіївці, Авдіївці, Торецькому і Федорівці. Ще 11 людей отримали поранення.

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