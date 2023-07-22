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Військовий склад й не тільки. ЗСУ підтвердили удари по Криму

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Субота 22 липня 2023 13:35
Військовий склад й не тільки. ЗСУ підтвердили удари по Криму Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України успішно завдали удару по нафтобазі й військовому складу російських військових в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Військовий склад й не тільки. ЗСУ підтвердили удари по Криму

Фото: ЗСУ підтвердили удари по Криму (facebook.com/AFUStratCom)

Вибухи в Криму

Зранку в Криму протягом тривалого часу лунали вибухи в Красногвардійському районі. На той момент рух через Кримський міст було перекрито.

Пізніше так званий "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов визнав атаку БпЛА. Також було оголошено евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП у пункти тимчасового розміщення.

Як відзначав Defence Express, попри незначні розміри нафтобази, ціль була ефективною через своє близьке розташування до залізниці. Поки ворог не ліквідує пожежу - рух всіх потягів буде заблокований для більшої частини півострова.

Щодо аеродрому, який був розформований в середині 90-х років. Літовище було закинуто, однак перед початком повномасштабного вторгнення Росія знову перетворила аеродром у військовий об'єкт, але у польовий табір. Там ворог розташував велику кількість військової автомобільної техніки та намети.

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