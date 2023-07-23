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Британська розвідка пояснила мету "наступу" окупантів у напрямку Куп'янська

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Лондон, Неділя 23 липня 2023 10:25
Британська розвідка пояснила мету "наступу" окупантів у напрямку Куп'янська Фото: розвідка Британії пояснила мету "наступу" окупантів біля Куп'янська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська активізувалися на Куп'янському напрямку. Ймовірно, окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Розвідка зазначає, що останніми днями збільшилася кількість обстрілів з боку армії РФ у Харківській та Луганській областях. Британці не виключають, що росіяни можуть атакувати невеликими групами. Але російська дезінформація ускладнює розуміння, що відбувається на вказаному напрямку.

"Росія, скоріш за все, отримала дуже незначні успіхи, але її поновлена активність на півночі свідчить про важливість цього району для Кремля, оскільки зараз Росія відчуває значний тиск на півдні у секторі під Запоріжжям", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, окупанти намагаються просунутися до річки Оскіл, щоб створити буферну зону довкола Луганської області. Росія вважає окупацію цього регіону однією з головних цілей у війні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому українське командування повідомило, що ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку загострилася. Російські війська посилили атаки, проте ЗСУ зупинили штурми окупантів.

Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий наголосив, що ЗСУ на лінії Куп'янськ-Лиман локалізували "великий наступ" росіян, який вони анонсували ще навесні.

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