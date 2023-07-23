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Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО: названа дата

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Неділя 23 липня 2023 11:55
Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО: названа дата Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО на 26 липня.

Про це заявила речниця НАТО Оан Лунгеску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Сторони зустрінуться, щоб провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море, - заявила речниця.

Також вона додала, що зустріч відбудеться на рівні послів.

Що цьому передувало?

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що звернувся до Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати Раду Україна - НАТО для консультацій через безпекову ситуацію в Чорному морі.

Зокрема варто нагадати й про те, що 17 липня Росія вийшла з "зернової угоди" після чого почала завдавати ударів по портовій інфраструктурі України. Також 19 липня країна-терорист заявила про відкликання гарантій безпеки мореплавцям, а судна, які прямуватимуть до українських портів - вважатиме перевізниками вантажів військового призначення.

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