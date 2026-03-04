Росія нарощує армію до рекордних цифр: Путін підписав новий указ

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності армії РФ більш ніж до 2,3 мільйона осіб.
Як повідомляє РБК-Україна, указ опубліковано на державному ресурсі РФ.
Відповідно до указу від 4 березня 2026 року (№ 139), штатна чисельність збройних сил Росії тепер становить 2 391 770 осіб, з яких 1 502 640 - безпосередньо військовослужбовці.
Попередній указ від 16 вересня 2024 року визнано таким, що втратив силу. За ним штатна чисельність Збройних сил РФ була такою:
Збільшення становить +2 640 військовослужбовців і +2 640 загальної чисельності.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зараз проти українських військових залучено понад 700 тисяч російських солдатів. Путін також озвучував ці ж цифри.
Попри це, реального приросту угруповання не відбувається: втрати перевищують поповнення. У 2025 році Росія залучила близько 406 тисяч осіб, але втратила приблизно 419 тисяч.
Кремль планує у 2026 році набрати ще 409 тисяч контрактників і довести своє угруповання в Україні до 800 тисяч, попереджає Сирський.