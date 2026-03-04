Россия наращивает армию до рекордных цифр: Путин подписал новый указ

Что в документе

В соответствии с указом от 4 марта 2026 года (№ 139), штатная численность вооруженных сил России теперь составляет 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 - непосредственно военнослужащие.

Предыдущий указ от 16 сентября 2024 года признан утратившим силу. По нему штатная численность Вооруженных сил РФ была следующей:

общая штатная численность: 2 389 130 человек

непосредственно военнослужащие: 1 500 000 человек.

Увеличение составляет +2 640 военнослужащих и +2 640 общей численности.

Фото: указ Путина (скриншот российских государственных ресурсов)

Сколько военных РФ воюет против Украины

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского,сейчас против украинских военных за действованоболее 700 тысяч российских солдат. Путин также озвучивал эти же цифры.

Несмотря на это, реального прироста группировки не происходит: потери превышают пополнение. В 2025 году Россия привлекла около 406 тысяч человек, но потеряла примерно 419 тысяч.