ЗСУ рвуть ворога на всіх фронтах: Сирський назвав втрати РФ за 2025 рік

Від початку 2025 року Сили оборони України продовжують успішно відбивати наступ противника, знищивши понад 305 тисяч російських солдатів і майже 30 тисяч одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського в мережі Telegram.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, за перші вісім із половиною місяців 2025 року українські захисники ліквідували понад 305 тисяч військовослужбовців армії РФ. Цей показник демонструє ефективність оборонних дій та високий професіоналізм військ.

"Сили оборони України знищують ворога: з початку року знешкоджено понад 305 тисяч окупантів (305 630)", - написав Сирський в офіційному повідомленні.

Крім того, українські війська завдали значних втрат ворожій техніці. За його словами, за цей період уражено майже 30 тисяч одиниць автомобільної техніки супротивника, що суттєво підриває можливості армії РФ щодо постачання та пересування.

Сирський також опублікував відео з бойових операцій, на якому видно знищення особового складу і техніки противника. Він наголосив на важливості підтримки і професіоналізму українських воїнів під час бойових дій.

"Водночас руйнуємо і ворожу логістику: у 2025 році вже уражено 29 095 одиниць автомобільної техніки. Дякую воїнам за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", - зазначив головнокомандувач.

Ці дані свідчать про системну роботу українських підрозділів із нейтралізації загроз, а також про значні втрати противника, що зміцнює позиції України на фронті та підтримує моральний дух захисників.