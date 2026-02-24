Не лише територія. РФ посилює роль Білорусі у війні проти України, - ОП

Росія використовує Білорусь, як зручну територію – для тиску, а також для розміщення ракет. Але нещодавно у Мінська з'явилась ще одна роль.

Відповідаючи на питання про те, як для Росії стратегічно важливіше використовувати Білорусь, Паліса відмітив кілька ключових аспектів. "Росії зручніше використовувати територію Білорусі як територію – для тиску, для розміщення ракет. Але вже йде активне використання коридорів для проходження "Шахедів" з використанням веж зв’язку для управління польотами дронів," – заявив Паліса. За його словами, пряме втягування білоруської армії у війну проти України – це великі ризики для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і сумнівна бойова цінність, але як інструмент тиску й шантажу – така загроза використовується.