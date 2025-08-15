Розвідка США повідомила про виклик для систем Patriot в Україні, - ЗМІ

Російські ракети ускладнюють роботу Patriot

За даними розвідки США, останніми місяцями Росія активізувала використання балістичних ракет з поліпшеною маневреністю. Це призвело до того, що системи Patriot, на які Україна покладається для захисту від ударів балістикою, стали менш ефективними.

Україна має у своєму розпорядженні п'ять батарей Patriot: три від США, одну від Румунії та одну від спільного постачання Німеччини та Нідерландів. Також українські сили отримали додаткові перехоплювачі, однак експерти зазначають, що навіть із ними системи не завжди можуть впоратися з новими російськими ракетами.

Тактичні вдосконалення РФ

Російські ракети тепер можуть змінювати траєкторію і виконувати маневри замість польоту за стандартною балістичною траєкторією. Крім того, деякі ракети оснащені засобами радіоелектронного обману, що ускладнює їх відстеження і перехоплення системами Patriot.

Йдеться про ракети Іскандер-М і KN-23. Вони вважаються такими, що найчастіше застосовуються країною-агресором в ударах по Україні.

Втрати та ефективність ППО

28 червня із семи запущених ракет ЗСУ змогли збити тільки одну. Найбільша атака 9 липня включала 13 ракет, з яких українські сили збили або подавили сім.

Розвідка США не уточнює, які саме види ракет створюють найбільші складнощі, але підкреслює, що удосконалення ускладнюють передбачення траєкторії і перехоплення. Через що Україна стикається із серйозними викликами в захисті від модернізованих російських балістичних ракет.