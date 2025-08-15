Разведка США сообщила о вызове для систем Patriot в Украине, - СМИ

Российские ракеты усложняют работу Patriot

По данным разведки США, в последние месяцы Россия активизировала использование баллистических ракет с улучшенной маневренностью. Это привело к тому, что системы Patriot, на которые Украина полагается для защиты от ударов балистикой, стали менее эффективными.

Украина располагает пятью батареями Patriot: три от США, одна от Румынии и одна от совместной поставки Германии и Нидерландов. Также украинские силы получили дополнительные перехватчики, однако эксперты отмечают, что даже с ними системы не всегда могут справиться с новыми российскими ракетами.

Тактические усовершенствования РФ

Российские ракеты теперь могут изменять траекторию и выполнять маневры вместо полета по стандартной баллистической траектории. Кроме того, некоторые ракеты оснащены средствами радиоэлектронного обмана, что затрудняет их отслеживание и перехват системами Patriot.

Речь идет о ракетах Искандер-М и KN-23. Они считаются наиболее часто применяемыми страной-агрессором в ударах по Украине.

Потери и эффективность ПВО

28 июня из семи запущенных ракет ВСУ смогли сбить только одну. Крупнейшая атака 9 июля включала 13 ракет, из которых украинские силы сбили или подавили семь.

Разведка США не уточняет, какие именно виды ракет создают наибольшие сложности, но подчеркивает, что усовершенствования затрудняют предсказание траектории и перехват. Из-за чего Украина сталкивается с серьезными вызовами в защите от модернизированных российских баллистических ракет.