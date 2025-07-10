Головна ціль - Київ та область. РФ вночі випустила 400 дронів та 18 ракет, - Зеленський

У ніч на 10 липня Російська Федерація (РФ) атакувала Україну 400 ударними дронами й 18 ракетами. Головною ціллю атаки був Київ та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, під час масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин, терористи застосували:

18 ракет, серед яких були й балістичні;

близько 400 дронів, із яких майже 200 - безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed.

Головною цілю атаки був Київ та Київська область. Зокрема під ударами були:

Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Кіровоградська;

Харківська області.

Внаслідок обстрілу Києва:

загинули двоє людей;

16 людей отримали поранення.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/V_Zelenskiy_official)

Як відзначив президент, Росія нарощує терор, у зв'язку з чим Захід повинен бути швидшим із санкціями та тиском проти країни-терориста, а також з інвестиціями у виробництво зброї та розвиток технологій.

"Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах "коаліції охочих", про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", - додав він.