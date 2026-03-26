Росія майже закінчила передачу Ірану дронів, ліків і продовольства, - FT

00:49 26.03.2026 Чт
2 хв
На Заході поки не з'ясували клас дронів, які Росія погодилася передати
aimg Едуард Ткач
Росія майже закінчила передачу Ірану дронів, ліків і продовольства, - FT

Російська Федерація близька до завершення поетапного постачання безпілотників, медикаментів і продовольства в Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Читайте також: Посол Ізраїлю різко висловився про допомогу Ірану від РФ і контакти Москви з ХАМАС

За словами двох джерел, знайомих з розвідкою, високопосадовці Ірану і РФ розпочали таємні обговорення постачань дронів одразу через кілька днів після нападу Ізраїлю і США на Тегеран. Опрацювання заявок почалося на початку березня і, як очікувалося, мало завершитися до кінця місяця.

Один із західних представників силових відомств заявив, що вони ще не встановили точного класу дронів, які Росія погодилася відправити Ірану цього місяця. Однак додав, що Москва може поставити тільки такі моделі, як Geran-2, створені на основі іранського Shahed-136.

Також джерела кажуть, що Москва підтримує тісні зв'язки з Тегераном і надає своєму союзнику найважливішу підтримку, включно із супутниковими знімками, даними для цілевказівки і розвідувальною інформацією.

FT зазначає, що постачання озброєння, зокрема безпілотників, стало б першим свідченням того, що Москва готова надавати Ірану "смертоносну підтримку з початку війни".

Високопоставлений західний чиновник каже, що Москва втручається не тільки для зміцнення боєздатності іранців, а й для забезпечення більш широкої політичної стабільності тегеранського режиму.

Допомога Ірану

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Ірану Аббас Арагчі публічно заявив, що Росія і Китай відмовляють Тегерану у військовій допомозі та виступають стратегічними партнерами країни в протистоянні зі США та Ізраїлем.

Крім того, президент України Володимир Зеленський говорив кілька днів тому, що українська розвідка має інформацію, яка підтверджує російську допомогу Ірану з розвідданими.

Також в інтерв'ю Reuters він заявив, що РФ намагалася шантажувати США, пропонуючи припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на зупинку американської розвідінформації Україні.

Більше по темі:
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Близький Схід Військова допомога
РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський
РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою