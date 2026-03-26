ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия почти закончила передачу Ирану дронов, лекарств и продовольствия, - FT

00:49 26.03.2026 Чт
2 мин
На Западе пока не выяснили класс дронов, какие Россия согласилась передать
aimg Эдуард Ткач
Россия почти закончила передачу Ирану дронов, лекарств и продовольствия, - FT Фото: Россия оказывает не только военную поддержку (Getty Images)

Российская Федерация близка к завершению поэтапной поставки беспилотников, медикаментов и продовольствия в Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Посол Израиля резко высказался о помощи Ирану от РФ и контактах Москвы с ХАМАС

По словам двух источников знакомых разведкой, высокопоставленные чиновники Ирана и РФ начали тайные обсуждения поставок дронов сразу через несколько дней после нападения Израиля и США на Тегеран. Обработка заявок началась в начале марта и, как ожидалось, должна была завершиться к концу месяца.

Один из западных представителей силовых ведомств заявил, что они еще не установили точный класс дронов, которые Россия согласилась отправить Ирану в этом месяце. Однако добавил, что Москва может поставить только такие модели, как Geran-2, созданные на основе иранского Shahed-136.

Также источники говорят, что Москва поддерживает тесные связи с Тегераном и оказывает своему союзнику важнейшую поддержку, включая спутниковые снимки, данные для целеуказания и разведывательную информацию.

FT отмечает, что поставки вооружения, в частности беспилотников, стало бы первым свидетельством того, что Москва готова оказывать Ирану "смертоносную поддержку с начала войны".

Высокопоставленный западный чиновник говорит, что Москва вмешивается не только для укрепления боеспособности иранцев, но и для обеспечения более широкой политической стабильности тегеранского режима.

Помощь Ирану

Напомним, недавно глава МИД Ирана Аббас Арагчи публично заявил, что Россия и Китай отказывают Тегерану военную помощь и выступают стратегическими партнерами страны в противостоянии с США и Израилем.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский говорил пару дней назад, что украинская разведка имеет информацию, которая подтверждает российскую помощь Ирану с разведданными.

Также в интервью Reuters он заявил, что РФ пыталась шантажировать США, предлагая прекратить обмен разведданными с Ираном в обмен на остановку американской развединформации Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Ближний восток Военная помощь
РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения, - Зеленский
РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения, - Зеленский
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой