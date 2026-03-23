Зеленський: є неспростовні дані, що РФ допомагає Ірану з розвідкою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

За словами голови української держави, він заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка.

"Маємо неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму", - зазначив Зеленський.

Він додав, що росіяни використовують свої можливості радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних щодо взаємодії від партнерів на Близькому Сході.

Росія допомагає Ірану у війні

Нагадаємо, ще на початку березня The Washington Post писало про те, що Росія передає Ірану інформацію про місцезнаходження військових об'єктів США на Близькому Сході.

У Вашингтоні, коментуючи таку інформацію, спочатку заявили про те, що це нібито не має жодного значення, оскільки іранські війська вже "були розгромлені".

При цьому спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів, що російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом спростовував такі чутки.