Росія шантажувала США наданням розвідданих Ірану, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагалася шантажувати США, пропонуючи припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на зупинку передачі американської розвідінформації Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами глави держави, українська розвідка має дані, які свідчать про продовження співпраці Москви й Тегерана.

"У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які показують, що Росія робить це і каже: "Я не передаватиму розвіддані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні". Хіба це не шантаж? Безумовно", - наголосив Зеленський.

Президент також заявив, що деякі іранські безпілотники, які використовувалися для атак на військові об’єкти США та їхніх союзників під час війни на Близькому Сході, містили російські компоненти.

Президент нагадав, що Україна від початку повномасштабної війни постійно стикається з атаками іранських дронів Shahed, які Росія активно використовує проти українських міст і інфраструктури.

Водночас, за його словами, Україна вже допомагає кільком країнам Перської затоки, зокрема Саудівській Аравії, Об’єднаним Арабським Еміратам і Катару, протидіяти атакам безпілотників на їхній території.

Зеленський також висловив сподівання, що з частиною держав регіону вдасться укласти довгострокові домовленості. Вони, за його словами, могли б допомогти профінансувати виробництво українських дронів-перехоплювачів або закупівлю необхідних ракет протиповітряної оборони.

Росія допомагає Ірану у війні

Нагадаємо, на початку березня The Washington Post повідомляло, що Росія передає Ірану інформацію про місцезнаходження американських військових об’єктів на Близькому Сході.

У Вашингтоні спершу намагалися применшити значення цих повідомлень, заявивши, що це нібито не впливає на ситуацію, оскільки іранські сили вже "були розгромлені".