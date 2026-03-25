Посол Ізраїлю різко висловився про допомогу Ірану від РФ та контакти Москви з ХАМАС
Іран - це країна-терорист, і будь-яка допомога йому від Росії є абсолютно неприйнятною для Ізраїлю.
Про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, Ізраїлю ніколи не подобалося військово-технічне співробітництво між Росією та Іраном.
"Ми про це відкрито говорили Росії. Ми вважаємо, що Іран - це країна-терорист, яка сіє терор в усьому світі, і будь-яка допомога Ірану, економічна або особливо військова абсолютно для нас неприйнятна", - сказав Бродський.
Водночас він зазначив, що не бачив активної військової допомоги ні в червні минулого року, ні зараз.
"Було багато заяв, було багато критики, але слова - це слова, а дії не завжди збігаються зі словами", - додав посол.
Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін зустрічався з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном, а ХАМАСівців приймали в Москві.
"Я можу тільки згадати, що після 7 жовтня делегація ХАМАС приїхала в Москву, і я багато разів говорив про це, що це не просто неприйнятно, для нас це непряма підтримка терористів. Ми говорили про це в різних форматах", - зазначив Бродський.
Відповідоючи на питання, чому Ізраїль не може висловити ноту протесту, коли Москва приймає його головного ворога, посол відповів, що його країна робить усе, щоб донести свій меседж.
"Дипломатія хороша тим, що в ній є свій набір засобів. Ти вибираєш, яким засобом скористатися залежно від ситуації. Було ухвалено рішення передати меседж не шляхом офіційної ноти, а іншим шляхом. І меседж був переданий керівництву Росії в тій формі, в якій це було правильно зробити", - додав він.
Росія допомагає Ірану
Нагадаємо, на початку березня The Washington Post писало про те, що Росія передає Ірану інформацію про місцезнаходження військових об'єктів США на Близькому Сході.
У США, коментуючи таку інформацію, спочатку заявили про те, що це нібито не має жодного значення, оскільки іранські війська вже "були розгромлені".
При цьому спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів, що російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом спростовував такі чутки.
Пізніше американський лідер припустив, що Росія "трохи допомагає" Ірану, але виправдав Путіна війною в Україні.
15 березня президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія надала Ірану безпілотники та інформацію про американські військові бази.
Також, на думку Зеленського, Москва не тільки активно підтримує Тегеран дронами та ППО, а й може надіслати до Ірану свої війська.