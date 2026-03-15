ua en ru
Нд, 15 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Нова "вісь зла": Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю

16:55 15.03.2026 Нд
2 хв
Те, що приховували за дипломатичними заголовками, виходить на світло
aimg Сергій Козачук
Нова "вісь зла": Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю Фото: міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі (Getty Images)

Росія та Китай надають Ірану військову допомогу та виступають стратегічними партнерами Тегерана у протистоянні зі США та Ізраїлем.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: Масові арешти в Ірані: десятки людей звинуватили у роботі на ворога

Стратегічний союз

В інтерв'ю телеканалу MS NOW очільник іранського МЗС підтвердив, що Тегеран підтримує глибоку взаємодію з Москвою та Пекіном. За його словами, ця співпраця має комплексний характер і охоплює ключові сфери безпеки.

"У минулому ми мали тісну співпрацю, яка продовжується й досі, і це включає також військову допомогу", - наголосив Арагчі.

Він також додав, що Іран мав "хорошу співпрацю з цими країнами - політично, економічно, навіть військово", назвавши РФ та КНР стратегічними партнерами під час війни проти Вашингтона та Єрусалима.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін може допомагати Ірану, оскільки вважає це симетричною відповіддю на підтримку України з боку Штатів.

Обмеження в Ормузькій протоці

Арагчі також зачепив питання судноплавства в Ормузькій протоці, яка є критичною артерією для світового експорту енергоносіїв. Напруженість у цьому регіоні вже призвела до того, що ціна нафти перетнула позначку у 100 доларів за барель.

Міністр заявив, що Тегеран вибірково обмежує рух суден у цих водах. Він зауважив, що протока закрита для танкерів і кораблів, що належать США, Ізраїлю та їхнім союзникам, для інших країн шлях залишається вільним.

Підтримка Тегерана Москвою

Нагадаємо, нещодавно у Кремлі відкрито заявили, що Росія не є нейтральною стороною у конфлікті між Іраном та Ізраїлем. Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін підкреслив, що Москва офіційно підтримує Тегеран, вважаючи дії західних країн у цій ситуації "несправедливими".

Крім того, іранська влада вперше визнала надання військової допомоги Росії. Хоча раніше співпрацю намагалися приховати, зараз у Тегерані підтверджують, що постачання озброєння та спільні оборонні проєкти є частиною стратегічного союзу двох країн.

Більше по темі:
Російська Федерація Китай Іран Близький Схід
Новини
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком