Нова "вісь зла": Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю

Росія та Китай надають Ірану військову допомогу та виступають стратегічними партнерами Тегерана у протистоянні зі США та Ізраїлем.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Стратегічний союз

В інтерв'ю телеканалу MS NOW очільник іранського МЗС підтвердив, що Тегеран підтримує глибоку взаємодію з Москвою та Пекіном. За його словами, ця співпраця має комплексний характер і охоплює ключові сфери безпеки.

"У минулому ми мали тісну співпрацю, яка продовжується й досі, і це включає також військову допомогу", - наголосив Арагчі.

Він також додав, що Іран мав "хорошу співпрацю з цими країнами - політично, економічно, навіть військово", назвавши РФ та КНР стратегічними партнерами під час війни проти Вашингтона та Єрусалима.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін може допомагати Ірану, оскільки вважає це симетричною відповіддю на підтримку України з боку Штатів.

Обмеження в Ормузькій протоці

Арагчі також зачепив питання судноплавства в Ормузькій протоці, яка є критичною артерією для світового експорту енергоносіїв. Напруженість у цьому регіоні вже призвела до того, що ціна нафти перетнула позначку у 100 доларів за барель.

Міністр заявив, що Тегеран вибірково обмежує рух суден у цих водах. Він зауважив, що протока закрита для танкерів і кораблів, що належать США, Ізраїлю та їхнім союзникам, для інших країн шлях залишається вільним.