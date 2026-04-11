Росія майже півтисячі разів порушила великоднє "перемир'я", - Генштаб

Сьогодні у суботу, 11 квітня, між Україною та РФ настав режим припинення вогню на час Великодня. Однак лише за цей вечір ворог майже 500 разів порушив перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, загалом від початку цієї доби відбулося 101 бойове зіткнення.

"Після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 275 ударів fpv-дронами", - йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що в цілому за день окупанти завдали 57 авіаударів, скинули 182 КАБИ, а також залучили для ураження 3929 дронів-камікадзе та здійснили 2454 обстріли населених пунктів і позицій українських військ.

Ситуація на фронті за добу

У Генштабі поінформували, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойових зіткнення. Крім цього, ворог здійснив 45 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили три ворожі штурми в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися поблизу Зарічного та у бік Шийківки, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили одну штурмову дію противника в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 18 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Дорожнє, Мирноград, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новопавлівка.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 67 окупантів та 24 - поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, один пункт управління, пошкоджено три танки, п’ять артилерійських систем, чотири одиниці автомобільної техніки та 54 укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 272 безпілотні літальні апарати різних типів", - зазначили у Генштабі.

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах Новогригорівки, Тернового та в бік Привілля. Авіаудару зазнала Підгаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося чотири атаки окупантів, у районах населених пунктів Солодке, Оленокостянтинівка та у бік Чарівного. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове, Копані, Чарівне, Рівне.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Обще та Омельник.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту та о. Білогрудий. Авіаудару зазнав Херсон.