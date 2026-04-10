Україна відповість дзеркально: Зеленський озвучив рішення щодо великоднього перемир'я
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркальних кроків у відповідь на оголошене Росією великоднє перемир’я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Володимира Зеленського.
Реакція Зеленського
Зеленський наголосив, що Україна неодноразово пропонувала припинення вогню на час Великодніх свят і тепер діятиме відповідно.
"Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", – заявив президент.
Раніше Кремль оголосив, що Володимир Путін наказав зупинити бойові дії на всіх напрямках з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня - у зв’язку з православним Великоднем.
Своєму міністру оборони та начальнику генштабу він уже віддав відповідні розпорядження.
Нагадаємо, наприкінці березня Володимир Зеленський заявляв про готовність Києва до великоднього перемир’я з Росією. На його думку, навіть дво- чи триденна пауза в бойових діях не дасть змоги ворогу посилити свої позиції, тож на фронті це ніяк не позначиться.
У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков тоді заявив, що нібито не бачив від України чіткої пропозиції про перемир’я. А сьогодні, 9 квітня, він додав, що Володимир Путін нібито ще не ухвалював рішення щодо великодньої паузи.