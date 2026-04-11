Россия почти полтысячи раз нарушила пасхальное "перемирие", - Генштаб

Сегодня в субботу, 11 апреля, между Украиной и РФ наступил режим прекращения огня на время Пасхи. Однако только за этот вечер враг почти 500 раз нарушил перемирие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, всего с начала этих суток произошло 101 боевое столкновение.

"После 16:00 зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня. А именно: 22 штурмовые действия противника, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 275 ударов fpv-дронами", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в целом за день оккупанты нанесли 57 авиаударов, сбросили 182 КАБЫ, а также привлекли для поражения 3929 дронов-камикадзе и осуществили 2454 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

Ситуация на фронте за сутки

В Генштабе проинформировали, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Кроме этого, враг совершил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Ветеринарное, Прилепка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили три вражеских штурма в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Заречного и в сторону Шийковки, Дробышево и Лимана.

На Славянском направлении украинские воины остановили одно штурмовое действие противника в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отбили 19 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополье, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 18 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Дорожное, Мирноград, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новопавловка.

"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 67 оккупантов и 24 - ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной и три единицы специальной техники, один пункт управления, повреждены три танка, пять артиллерийских систем, четыре единицы автомобильной техники и 54 укрытия вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 272 беспилотных летательных аппарата различных типов", - отметили в Генштабе.

На Александровском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Новогригорьевки, Тернового и в сторону Приволья. Авиаудару подверглась Подгавриловка.

На Гуляйпольском направлении произошло четыре атаки оккупантов, в районах населенных пунктов Сладкое, Еленоконстантиновка и в сторону Чаривного. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Цветково, Копани, Чаровное, Ровно.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Обще и Омельник.

На Приднепровском направлении враг проводил три бесполезные штурмовые действия в направлении Антоновского моста и о. Белогрудый. Авиаудару подвергся Херсон.