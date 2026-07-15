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Росія масово перекидає ППО з Арктики через атаки українських дронів, - ЗМІ

22:38 15.07.2026 Ср
3 хв
Понад половину комплексів ППО зникли зі своїх звичних точок
aimg Сергій Козачук
Росія масово перекидає ППО з Арктики через атаки українських дронів, - ЗМІ Фото: ППО Росії в Арктиці залишилася без систем С300 та С400 (mil.in.ua)
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Росія змушена забирати системи ППО з Крайньої Півночі. Через регулярні атаки українських дронів Кремль перекидає С-300 та С-400 для захисту нафтобаз і Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Чому Росія забирає комплекси С-300 та С-400

Як зазначає видання, останні супутникові знімки свідчать, що ключові військові об’єкти РФ в Арктиці залишилися без значної частини захисту. Москва перемістила дивізіони з кількох стратегічних точок, які раніше посилено охоронялися.

Експерти зазначають, що далекобійні удари українських безпілотників ставлять перед Кремлем важку дилему. Росія змушена обирати, що саме захищати - військові бази на півночі чи нафтопереробні заводи та Москву.

За оцінками аналітиків, близько 60% російських систем С-300 та С-400 перемістили з їхніх постійних позицій, де вони стояли до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Фото: ППО Росії в Арктиці залишилася без систем С300 та С400 (earth.google.com)

Звідки зникло озброєння

Найбільші зміни зафіксували у таких стратегічних зонах:

  • Архіпелаг Нова Земля - біля авіабази Рогачово майже повністю зникла ракетна позиція ППО, яка існувала щонайменше з 2015 року.
  • Сєверодвінськ - це місто є центром будівництва російських атомних підводних човнів. Звідси вивезли близько двох десятків комплексів С-300 та С-400.

Частину арктичних підрозділів ППО перекинули безпосередньо до зони бойових дій. Зокрема, один із комплексів із Сєверодвінська опинився в окупованому Криму, де згодом ліквідували його командира - підполковника Володимира Спиридонова.

Де розгортають ППО тепер

Вивільнені системи росіяни встановлюють біля об’єктів, які регулярно атакують українські дрони.

Наприклад, нову батарею розгорнули біля Саратовського нафтопереробного заводу, який неодноразово зазнавав ударів.

Крім того, комплекси С-400 все частіше з'являються просто у міських парках Москви. Російська влада готова ризикувати безпекою віддалених регіонів, щоб прикрити свої політичні та промислові центри.

Операції СБУ проти стратегічних об'єктів РФ

Нагадаємо, Служба безпеки України продовжує системно уражати стратегічні об'єкти на території Росії та в окупованому Криму, послаблюючи логістику й військовий потенціал ворога.

Зокрема, спецслужба підбила підсумки чергового етапу масштабних ударів, завдяки чому оприлюднили нові результати 40-денної операції СБУ з ураження НПЗ, нафтобаз та аеродромів РФ.

Окрім цього, українські безпілотники здійснюють успішні атаки на глибокий тил ворога. Нещодавно спецслужба дісталася Башкортостану, де СБУ вгатила по ЛВДС "Черкаси" - одному з головних об'єктів компанії "Транснефть - Урал".

Також під постійним вогневим контролем перебувають військові сили окупантів на півострові. Раніше бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ вдарили по авіабазі "Джанкой", порту в Криму та низці інших важливих логістичних вузлів загарбників.

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Російська Федерація ППО Арктика Війна в Україні Атака дронів
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