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СБУ вдарила по авіабазі, порту в Криму та інших цілях ворога

10:03 08.07.2026 Ср
2 хв
Куди саме поцілили дрони СБУ на окупованому півострові?
aimg Олена Чупровська
СБУ вдарила по авіабазі, порту в Криму та інших цілях ворога Фото: Авіабаза "Джанкой" горіла після удару спецпризначенців СБУ (facebook.com SecurSerUkraine)
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Спецпризначенці "Альфи" СБУ відпрацювали по військових об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях. Під удар потрапила авіабаза, склади та логістичний хаб ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Що уражено в Криму

Підрозділи "Альфи" СБУ, які працюють у зоні мідл-страйк ударів, минулого тижня відпрацювали по пріоритетних цілях РФ на тимчасово окупованих територіях.

Удари здійснили на виконання завдань президента України Володимира Зеленського в межах системного зниження воєнного потенціалу Росії.

Безпілотники СБУ атакували військову інфраструктуру тимчасово окупованого Криму.

Під удар потрапили:

  • військова авіабаза "Джанкой", де уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон" та склади зі зброєю і технікою;
  • інфраструктура порту "Крим" у Керчі;
  • склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів у Новогригорівці та Червоному.

СБУ вдарила по авіабазі, порту в Криму та інших цілях ворога

Фото: супутникові знімки авіабази "Джанкой" (t.me/Crimeanwind)

СБУ також знищила логістичний хаб з безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами в районі Покровська Донецької області. Цей об'єкт забезпечував логістичну підтримку російських військ на цьому напрямку.

Удари по Запоріжжю та Донеччині

Крім того, уражено пункти постійної дислокації пілотів безпілотних систем РФ у Комиш-Зорі та Кам'янці Запорізької області. Також знищено військові склади ворога у Гранітному та Стилі Донецької області.

Спецоперації порушили елементи логістики російських військ і ускладнили постачання боєприпасів та пального на передові позиції. Під час ударів ліквідували пілотів та керівний склад підрозділів безпілотних систем і наземних роботизованих комплексів ворога.

Інші атаки на об'єкти РФ

Тим часом у ніч на 8 липня невідомі дрони атакували одразу два російські міста - Саратов та Борисоглєбськ.

У Саратові спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, а в Борисоглєбську під удар могли потрапити нафтобаза або місцевий аеродром.

Як повідомляло РБК-Україна, того ж ранку в Нижньокамську в Татарстані могли атакувати одразу два промислові об'єкти - нафтохімічний комплекс "Нижньокамськнафтохім" та нафтопереробний завод ТАНЕКО.

Поки що офіційного підтвердження цієї інформації Росія не надавала.

Нагадаємо, окупований Крим у ніч на 8 липня також атакували дрони, через що спалахнули дві електропідстанції - "Нижньогірська" та "НС-3".

Пожежі на об'єктах зафіксував супутниковий сервіс NASA FIRMS.

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