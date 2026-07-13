Уражені НПЗ, нафтобази та аеродром: відомі нові результати 40-денної операції СБУ
11:55 13.07.2026 Пн
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Спецслужба розкрила неочікувані подробиці своїх ударів по РФ
Фото: 40-денна операція СБУ набирає обертів (Getty Images)
13 липня Служба безпеки України підбила підсумки попереднього тижня 40-денної операції впливу на Росію. Під удари спецслужби потрапили багато важливих ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.
Цього разу спецслужба працювала в таких напрямках:
"Тіньовий флот" РФ
- Танкер "Blue". По ньому "відпрцював" морський дрон СБУ Sea Baby. У момент атаки судно знаходилося біля тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Ворожа авіація намагалася перехопити морський дрон, однак Sea Baby успішно підбив кормову частину танкера. До слова, він перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та України за перевезення російської нафти в обхід міжнародних обмежень.
Паливно-енергетична інфраструктура РФ
- Під удари СБУ потрапила нафтоперекачувальна станція "Черкаси" (Башкортостан). Йдеться про один із головних об'єктів системи "Транснефть -Урал". Українські дрони подолали 1500 км, щоб уразити цей об'єкт. До цілі дісталися 8 ударних безпілотників СБУ. Вони успішно атакували резервуарний парк і виробничі потужності станції.
- Також росіяни не змогли вберегти нафтобазу "Червона зоря" (Тверська область). Там після ударів СБУ почалася пожежа.
- Внаслідок атаки спецслужби вогонь охопив і нафтобазу "Ставропольська" (Ставропольський край).
- Окрім того, підтверджено ураження резервуару із нафтопродуктами та насосної станції на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1" в Керчі.
Нафтова інфраструктура РФ
- Цього разу під удари СБУ потрапили Ярославський НПЗ та нафтоперекачувальна станція "Ярославль" (Ярославська область). Варто зазначити, що йдеться про один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
- Ба більше, уражено нафтоналивний термінал морського порту "Висоцьк" (Ленінградська область). Вдалося вивести з ладу нафтоналивні стендери, а також підбити 3 резервуари з нафтопродуктами.
- Дісталося й НПЗ "Перший завод" (Калузька область) - після атаки СБУ там почалася пожежа.
Військова інфраструктура
- Українська спецслужба відпрацювала по аеродрому "Гвардійське" у Криму. Підтверджено ураження трьох ангарів з авіаційною технікою.
- Окрім того, СБУ "вполювала" зенітний ракетний комплекс "Панцир-С2" біля Сімферополя та мобільну вогневу групу в Керчі.
- На ТОТ Донеччини вогнем накрили місця дислокації екіпажів підрозділів БпЛА. Ба більше, ліквідовано склади з дронами та бойовими частинами до них, а також наземні станції керування безпілотними системами.
- На ТОТ Луганщини під удари СБУ потрапив склад великокаліберних засобів ураження. Там почалася пожежа, а також детонація боєприпасів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ завдала ударів по одному із головних об'єктів "Транснефть - Урал".
Окрім того, стало відомо, що Служба безпеки відпрацювала по авіабазі, порту в Криму та інших цілях ворога.
Також ми писали, що бійці СБС успішно атакували ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ.