СБУ вгатила по одному із головних об'єктів "Транснефть - Урал"
8 липня Служба безпеки України успішно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станції (ЛВДС) "Черкаси" у Республіці Башкортостан. У СБУ вже розкрили деталі операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост СБУ.
ЛВДС "Черкаси" розташована приблизно за 1500 кілометрів від державного кордону України.
Вказано, що по об'єкту завдали ударів щонайменше 8 дронів СБУ. Внаслідок атаки на території станції спалахнула пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей.
ЛВДС "Черкаси" є одним із ключових об'єктів системи "Транснефть - Урал". Ця станція залучена до процесу приймання, накопичення, зберігання та транспортування світлих нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів.
Через вказаний об'єкт щороку перекачують майже 2 млн тонн нафтопродуктів. Його резервуарний парк налічує 27 резервуарів загальним об'ємом понад 385 тисяч кубометрів.
Такі операції українських сил суттєво ускладнюють постачання нафтопродуктів до центральних і східних регіонів Росії, а також негативно впливають на роботу паливної логістики.
"СБУ працює по всій території росії, і для окупанта більше не існує безпечних регіонів навіть у глибокому тилу", - наголосили в спецслужбі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ завдала потужних ударів по авіабазі, порту в Криму та інших цілях армії РФ.
Також ми писали, що під удари Сил оборони України потрапили російські НПЗ, танкери, аеродром і мости.
Ба більше, бійці СБС успішно атакували ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ.