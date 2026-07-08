СБУ вгатила по одному із головних об'єктів "Транснефть - Урал"

8 липня Служба безпеки України успішно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станції (ЛВДС) "Черкаси" у Республіці Башкортостан. У СБУ вже розкрили деталі операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост СБУ.

ЛВДС "Черкаси" розташована приблизно за 1500 кілометрів від державного кордону України.

Вказано, що по об'єкту завдали ударів щонайменше 8 дронів СБУ. Внаслідок атаки на території станції спалахнула пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей.

ЛВДС "Черкаси" є одним із ключових об'єктів системи "Транснефть - Урал". Ця станція залучена до процесу приймання, накопичення, зберігання та транспортування світлих нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів.

Через вказаний об'єкт щороку перекачують майже 2 млн тонн нафтопродуктів. Його резервуарний парк налічує 27 резервуарів загальним об'ємом понад 385 тисяч кубометрів.

Такі операції українських сил суттєво ускладнюють постачання нафтопродуктів до центральних і східних регіонів Росії, а також негативно впливають на роботу паливної логістики.

"СБУ працює по всій території росії, і для окупанта більше не існує безпечних регіонів навіть у глибокому тилу", - наголосили в спецслужбі.