Россия массово перебрасывает ПВО из Арктики из-за атак украинских дронов, - СМИ

Россия вынуждена забирать системы ПВО из Крайнего Севера. Из-за регулярных атак украинских дронов Кремль перебрасывает С-300 и С-400 для защиты нефтебаз и Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Почему Россия забирает комплексы С-300 и С-400

Как отмечает издание, последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что ключевые военные объекты РФ в Арктике остались без значительной части защиты. Москва переместила дивизионы с нескольких стратегических точек, ранее усиленно охраняемых.

Эксперты отмечают, что дальнобойные удары украинских беспилотников ставят перед Кремлем тяжелую дилемму. Россия вынуждена выбирать, что именно защищать - военные базы на севере или нефтеперерабатывающие заводы и Москву.

По оценкам аналитиков около 60% российских систем С-300 и С-400 переместили с их постоянных позиций, где они стояли до начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Фото: ПВО России в Арктике осталось без систем С300 и С400 (earth.google.com)

Откуда исчезло вооружение

Наибольшие изменения зафиксировали в следующих стратегических зонах:

Архипелаг Новая Земля - у авиабазы Рогачево почти полностью исчезла ракетная позиция ПВО, существовавшая, по меньшей мере, с 2015 года.

- у авиабазы Рогачево почти полностью исчезла ракетная позиция ПВО, существовавшая, по меньшей мере, с 2015 года. Северодвинск – это город является центром строительства российских атомных подводных лодок. Отсюда вывезли около двух десятков комплексов С-300 и С-400.

Часть арктических подразделений ПВО перебросили непосредственно в зону боевых действий. В частности, один из комплексов из Северодвинска оказался в оккупированном Крыму, где впоследствии ликвидировали его командира – подполковника Владимира Спиридонова.

Где разворачивают ПВО теперь

Высвободившиеся системы россияне устанавливают возле объектов, регулярно атакующих украинские дроны.

Например, новую батарею развернули возле Саратовского нефтеперерабатывающего завода, который неоднократно терпел удары.

Кроме того, комплексы С-400 все чаще появляются прямо в городских парках Москвы. Российские власти готовы рисковать безопасностью отдаленных регионов, чтобы прикрыть свои политические и промышленные центры.