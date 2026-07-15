Россия массово перебрасывает ПВО из Арктики из-за атак украинских дронов, - СМИ
Россия вынуждена забирать системы ПВО из Крайнего Севера. Из-за регулярных атак украинских дронов Кремль перебрасывает С-300 и С-400 для защиты нефтебаз и Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Почему Россия забирает комплексы С-300 и С-400
Как отмечает издание, последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что ключевые военные объекты РФ в Арктике остались без значительной части защиты. Москва переместила дивизионы с нескольких стратегических точек, ранее усиленно охраняемых.
Эксперты отмечают, что дальнобойные удары украинских беспилотников ставят перед Кремлем тяжелую дилемму. Россия вынуждена выбирать, что именно защищать - военные базы на севере или нефтеперерабатывающие заводы и Москву.
По оценкам аналитиков около 60% российских систем С-300 и С-400 переместили с их постоянных позиций, где они стояли до начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Откуда исчезло вооружение
Наибольшие изменения зафиксировали в следующих стратегических зонах:
- Архипелаг Новая Земля - у авиабазы Рогачево почти полностью исчезла ракетная позиция ПВО, существовавшая, по меньшей мере, с 2015 года.
- Северодвинск – это город является центром строительства российских атомных подводных лодок. Отсюда вывезли около двух десятков комплексов С-300 и С-400.
Часть арктических подразделений ПВО перебросили непосредственно в зону боевых действий. В частности, один из комплексов из Северодвинска оказался в оккупированном Крыму, где впоследствии ликвидировали его командира – подполковника Владимира Спиридонова.
Где разворачивают ПВО теперь
Высвободившиеся системы россияне устанавливают возле объектов, регулярно атакующих украинские дроны.
Например, новую батарею развернули возле Саратовского нефтеперерабатывающего завода, который неоднократно терпел удары.
Кроме того, комплексы С-400 все чаще появляются прямо в городских парках Москвы. Российские власти готовы рисковать безопасностью отдаленных регионов, чтобы прикрыть свои политические и промышленные центры.
Операции СБУ против стратегических объектов РФ
Напомним, Служба безопасности Украины продолжает системно уязвлять стратегические объекты на территории России и в оккупированном Крыму, ослабляя логистику и военный потенциал врага.
В частности, спецслужба подвела итоги очередного этапа масштабных ударов, благодаря чему обнародовали новые результаты 40-дневной операции СБУ по поражению НПЗ, нефтебаз и аэродромов РФ.
Кроме этого, украинские беспилотники совершают успешные атаки на глубокий тыл врага. Недавно спецслужба досталась Башкортостану, где СБУ устроила по ЛПДС "Черкассы" - одному из главных объектов компании "Транснефть - Урал".
Также под постоянным огневым контролем находятся военные силы окупантов на полуострове. Ранее бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ ударили по авиабазе "Джанкой", порту в Крыму и ряду других важных логистических узлов захватчиков.