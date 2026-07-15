ua en ru
Ср, 15 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия массово перебрасывает ПВО из Арктики из-за атак украинских дронов, - СМИ

22:38 15.07.2026 Ср
3 мин
Более половины комплексов ПВО исчезли из своих привычных точек
aimg Сергей Козачук
Россия массово перебрасывает ПВО из Арктики из-за атак украинских дронов, - СМИ Фото: ПВО России в Арктике осталось без систем С300 и С400 (mil.in.ua)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Россия вынуждена забирать системы ПВО из Крайнего Севера. Из-за регулярных атак украинских дронов Кремль перебрасывает С-300 и С-400 для защиты нефтебаз и Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Почему Россия забирает комплексы С-300 и С-400

Как отмечает издание, последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что ключевые военные объекты РФ в Арктике остались без значительной части защиты. Москва переместила дивизионы с нескольких стратегических точек, ранее усиленно охраняемых.

Эксперты отмечают, что дальнобойные удары украинских беспилотников ставят перед Кремлем тяжелую дилемму. Россия вынуждена выбирать, что именно защищать - военные базы на севере или нефтеперерабатывающие заводы и Москву.

По оценкам аналитиков около 60% российских систем С-300 и С-400 переместили с их постоянных позиций, где они стояли до начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Фото: ПВО России в Арктике осталось без систем С300 и С400 (earth.google.com)

Откуда исчезло вооружение

Наибольшие изменения зафиксировали в следующих стратегических зонах:

  • Архипелаг Новая Земля - у авиабазы Рогачево почти полностью исчезла ракетная позиция ПВО, существовавшая, по меньшей мере, с 2015 года.
  • Северодвинск – это город является центром строительства российских атомных подводных лодок. Отсюда вывезли около двух десятков комплексов С-300 и С-400.

Часть арктических подразделений ПВО перебросили непосредственно в зону боевых действий. В частности, один из комплексов из Северодвинска оказался в оккупированном Крыму, где впоследствии ликвидировали его командира – подполковника Владимира Спиридонова.

Где разворачивают ПВО теперь

Высвободившиеся системы россияне устанавливают возле объектов, регулярно атакующих украинские дроны.

Например, новую батарею развернули возле Саратовского нефтеперерабатывающего завода, который неоднократно терпел удары.

Кроме того, комплексы С-400 все чаще появляются прямо в городских парках Москвы. Российские власти готовы рисковать безопасностью отдаленных регионов, чтобы прикрыть свои политические и промышленные центры.

Операции СБУ против стратегических объектов РФ

Напомним, Служба безопасности Украины продолжает системно уязвлять стратегические объекты на территории России и в оккупированном Крыму, ослабляя логистику и военный потенциал врага.

В частности, спецслужба подвела итоги очередного этапа масштабных ударов, благодаря чему обнародовали новые результаты 40-дневной операции СБУ по поражению НПЗ, нефтебаз и аэродромов РФ.

Кроме этого, украинские беспилотники совершают успешные атаки на глубокий тыл врага. Недавно спецслужба досталась Башкортостану, где СБУ устроила по ЛПДС "Черкассы" - одному из главных объектов компании "Транснефть - Урал".

Также под постоянным огневым контролем находятся военные силы окупантов на полуострове. Ранее бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ ударили по авиабазе "Джанкой", порту в Крыму и ряду других важных логистических узлов захватчиков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация ПВО Арктика Война в Украине Атака дронов
Новости
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Аналитика
От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки
Мария Волощукредактор РБК-Украина От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки