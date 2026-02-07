Росія відмовилася передавати Запорізьку АЕС під повний контроль США, - Reuters
Москва відхилила пропозицію США в рамках мирної угоди щодо повного контролю Вашингтону над Запорізькою АЕС, що давало б право Штатам розподіляти енергію між Україною та РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Reuters.
"Росія відхилила пропозицію США, згідно з якою Вашингтон контролював би станцію та розподіляв свою електроенергію як між Росією, так і між Україною", - повідоимило видання.
При цьому відомо, що Росія наполягає на власному контролю над Запорізькою АЕС. Натомість у Кремлі пропонують, що таким чином Україна отримувала б електроенергію за низькими цінами.
"Москва наполягає на тому, що вона контролює станцію, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, пропозицію, яку Київ вважає неприйнятною", - додали в Reuters.
Агентство також зазначає, що, за даними джерел, питання ЗАЕС у мирних переговорах є таким же проблемним, як і питання територій. Саме щодо цих двох ключових пунктів найважче дійти згоди з агресором, оскільки РФ твердо стоїть на своєму, а Київ не збирається поступатись.
Ситуація с Запорізькою АЕС
Як відомо, Росія окупувала Запорізьку атомну електростанцію 4 березня 2022 року. Відтоді станція перебуває під контролем РФ, що неодноразово викликало занепокоєння України та міжнародної спільноти через ризики ядерної безпеки.
В рамках мирної угоди Вашингтон запропонував варіант спільного управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та США. Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що такий підхід є несправедливим і неприйнятним.
Москва своєю чергою наполягає на тому, щоб електроенергію, яку вироблятиме Запорізька АЕС, Україна і Росія розділили між собою.
Позиція Києва - Запорізька АЕС залишається під контролем України, і лише Україна має право її експлуатувати, про що заявив голова правління "Енергоатому" Павло Ковтонюк.
Зазначимо, що напередодні стало відомо, що Росія намагається легалізувати окупацію ЗАЕС, створюючи умови для відновлення виробництва електроенергії та підключення її до своєї енергосистеми.