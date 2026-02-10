Німеччина закликала Росію шукати "життєздатні компроміси" на мирних переговорах

Уряд Німеччини вітає перший за довгий час обмін полоненими між Україною та РФ і водночас закликає Москву йти на "життєздатні компроміси" в мирних переговорах.

Як передає РБК-Україна , про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліус, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми вітаємо обмін полоненими", - заявив Корнеліус, втім наголосив, що Берлін очікує більш суттєвих зрушень у переговорному процесі.

За його словами, Росія й надалі наполягає на максималістських вимогах, однак пора б дійти до взаємної згоди з Україною.

"Ми закликаємо Москву відмовитися від цих вимог і шукати життєздатних компромісів", - підкреслив представник німецького уряду.

Штефан Корнеліус також прокоментував питання фінансової допомоги Україні з боку ЄС у розмірі 90 млрд євро, за що європарламентарі будуть голосувати 10 лютого. Він заявив, що Україна зможе використати ці кошти, щоб закупити, зокрема, британську зброю.

"Наскільки я розумію", - додав представник уряду ФРН.

Видання нагадує, що Франція наполягала на тому, щоб кредитні кошти спрямовувалися виключно на закупівлю зброї в країнах ЄС. Однак Берлін та низка союзників України виступали за більшу свободу Києва у використанні фінансування.