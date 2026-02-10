Тихановська хоче згадку Білорусі в мирній угоді щодо України: в чому причина
Білорусь має бути згадана у мирній угоді щодо завершення війни Росії проти України. Без вирішення білоруського питання безпека України та Західного світу залишатиметься під загрозою.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
Білорусь у мирних угодах
Тихановська вимагає включити Білорусь у будь-які домовленості щодо завершення війни Росії проти України.
"Коли ми консультуємося з нашими іноземними партнерами - без яких, природно, ситуацію в Білорусі буде дуже важко виправити - ми наголошуємо, що Білорусь є частиною більшої картини, і що, якщо ви говорите про Україну, про перемогу України, ви повинні включити Білорусь у цю перемогу", - сказала опозиціонерка.
Вона наголосила, що намагання вирішити українське питання окремо від білоруського не спрацює.
"Бо якщо ви думаєте, що ми можемо вирішити українське питання зараз, а потім, якщо це не вийде, просто повернутися до Білорусі, то це не спрацює", - підкреслила Тихановська.
Лукашенко і роль Білорусі у війні проти України
Вона зазначила, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже частково передав країну під контроль Росії, і змінити це буде надзвичайно складно.
"Тому і Україна, і Білорусь повинні вирішувати це питання разом. Бо, повертаючись ще раз до моєї тези, без демократичної Білорусі не буде безпеки ні для України, ні для наших західних партнерів", - додала вона.
Опозиціонерка наголосила, що Росія продовжить впливати на Білорусь незалежно від того, хто формально при владі.
"Росія завжди буде там панувати, чи то Лукашенко, чи хтось інший, кого він обере своїм наступником, вони будуть служити Росії, а не білоруським інтересам. А ми завжди будемо занурені у внутрішню політичну кризу, а наші сусіди будуть під постійним тиском", - заявила Тихановська.
Мирна угода
Делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським у грудні 2025 року провела переговори зі США щодо 20-пунктового плану завершення війни.
28 грудня Зеленський і президент США Дональд Трамп узгодили план на 90%, а гарантії безпеки - на 100%.
Росія також ознайомилася з документами, але чіткої згоди не надала.
23–24 січня та 4–5 лютого в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни. Зеленський наголошував, що ключовим питанням є Донецька та Луганська області.
Також він заявив, що наступна зустріч делегацій відбудеться "найближчим часом".
За даними Reuters, угоду можуть завершити вже у березні, а будь-які домовленості винесуть на референдум разом із національними виборами.