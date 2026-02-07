Зеленський пояснив, що заважає створенню вільної економічної зони на Донбасі

Україна готова обговорювати створення вільної економічної зони на Донбасі, однак це не повинно означати поступки в питанні суверенітету або визнання контролю Росії над окупованими територіями.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами 6 лютого.

"Я не знаю, чи це може бути реалізовано, бо коли ми говорили про вільну економічну зону, у нас були різні погляди на це. Тож ми говоримо про якусь велику зону. Частина її, яка зараз під контролем росіян. Частина зони, яку ми зараз контролюємо, тобто східна частина Донбасу, буде під нашим контролем", - казав Зеленський.

За його словами, якщо сторони прийдуть до створення вільної економічної зони, будуть потрібні справедливі та надійні правила.

"Я маю на увазі однакові правила для обох сторін, однакові пропозиції для обох сторін. Ми дуже хотіли б просити про справедливіше ставлення. Ми бачимо, що США будуть нейтральними. Тому, коли ми говоримо про нейтральність, ми просимо про однакове збалансування для обох сторін", - зазначив президент.

Він нагоосив, що це українська земля й Україна не визнає її російською навіть якщо це буде вільна економічна зона.

"Наша земля, якщо це вільна економічна зона, - це наш народ, наш прапор, і це наш контроль. Як контролювати її - вирішувати нам. Нам не потрібно ділитися тим, що ми робитимемо там, якщо це наш контроль і наша територія. Ось і все", - додав Зеленський.

На його думку, це буде справедливо та надійно.

"Якщо я зроблю один крок назад для створення такої зони, вони мають зробити те саме. Два кроки - два кроки. Три кроки - три кроки. Доки наші військові не скажуть мені, що більше рухатися не можна, бо це питання безпеки", - зазначив глава держави.