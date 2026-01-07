Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський

Позиція Росії щодо мирного плану

Нагадаємо, питання контролю над окупованими територіями України залишається ключовим для росіян в контексті мирних переговорів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що США пропонують створити в Донецькій області так звану "вільну економічну зону". Це передбачає виведення українських військових із регіону.

Він також підкреслив, що на питання територій має відповідати народ України. Така відповідь може бути "у форматі виборів або референдуму".

Нещодавно президент США Дональд Трамп провів тривалу розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої було детально обговорено всі 20 пунктів мирного плану.

Американський лідер повідомив про готовність Путіна до перемир'я, однак українська сторона ставиться до таких заяв обережно.

Вже наступного дня після розмови Трампа з російським диктатором глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито здійснила атаку на резиденцію Путіна в Новгородській області. Таким чином РФ намагалася зірвати переговори щодо мирного плану.

Переговори у Парижі

Нагадуємо, вчора, 6 січня, в Парижі стартували переговори за участю України, США та країн "коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України в рамках мирної угоди. Переговори продовжуються й сьогодні.

Союзники України планують узяти на себе реальні обов’язкові зобов’язання, які будуть діяти у випадку нової агресії Росії. Ці положення закладені у проєкті Паризької угоди про гарантії безпеки для України.

Надалі на рівні лідерів планується доопрацювати безпекові документи з акцентом на гарантіях безпеки та відновленні України, після чого заплановані консультації у США за участі ширшого кола країн.

Представники України та США в рамках "коаліції охочих" домовилися про конкретні кроки з реалізації та контролю режиму припинення вогню, однак остаточне просування цих домовленостей залежить від позиції Росії, яка поки що не підтвердила готовність їх виконувати.

Франція та Німеччина готові відправити свої війська в Україну після припинення вогню.

Тим часом Німеччина висловила готовність приєднатися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, але не беручи на себе зобов'язань щодо направлення військ.

Також Бельгія готова надати авіацію і флот для забезпечення безпеки України після завершення війни.