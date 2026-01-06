РФ хвилює лише територія: РБК-Україна з’ясувало позицію Москви щодо мирних переговорів

Питання контролю над окупованими територіями залишається ключовим для росіян в контексті мирних переговорів.

"Фактично, росіян хвилює лише територія, про це зараз йдуть ключові розмови", – розповів співрозмовник.

Разом з тим, оскільки на сьогоднішніх переговорах в Парижі представники країни-агресорки не присутні, то головною темою розмов стали гарантії безпеки, всі їх ключові деталі, додав він.

Дискусії на цю тему продовжаться і завтра.

Попередні заяви росіян

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп провів тривалу розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої було детально обговорено всі 20 пунктів мирного плану.

Однак вже наступного дня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито здійснила атаку на резиденцію Путіна в Новгородській області. За його словами, через це переговорна позиція Москви буде переглянута, а об'єкти і час удару у відповідь визначать.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що США пропонують створити в Донецькій області так звану "вільну економічну зону". Це передбачає виведення українських військових із регіону.

Він також підкреслив, що на питання територій має відповідати народ України. Така відповідь може бути "у форматі виборів або референдуму".