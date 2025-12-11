Вибори або референдум. Зеленський сказав, хто має вирішувати питання територій

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання можливих територіальних рішень має визначати народ України - через вибори або референдум.

Про це заявив глава держави під час спілкування з журналістами 11 грудня, передає кореспондент РБК-Україна .

Президент пояснив, що американська сторона пропонує на частині Донеччини створення так званої "вільної економічної" або, як кажуть росіяни, "демілітаризованої" зони. За цим планом українські війська мають вийти з частини території, а російські - не заходити туди.

Водночас залишається багато питань, каже Зеленський, а саме: хто керує цією зоною, який буде механізм моніторингу, чи відводить війська РФ на дзеркальну відстань і як запобігти можливій інфільтрації російських сил під виглядом "цивільних".

Глава держави наголосив, що запропонована модель не в інтересах України, бо справедливо стояти на контактній лінії, але діалог триває, і Київ шукає справедливі рішення, засновані на паритеті та безпекових гарантіях.

Президент підкреслив, що остаточне рішення щодо територій має бути справедливим і базуватися на позиції народу.

"Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України", - заявив Зеленський.

Він додав, що наразі насправді багато чого залежить від українського війська.

"Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію", - підсумував Зеленський.

Довідково

Референдум - це голосування, під час якого громадяни безпосередньо ухвалюють рішення щодо ключових державних питань, зокрема й територіальних. Для його проведення потрібні безпечні умови та можливість участі всіх виборців, тому під час війни він практично неможливий без зовнішніх гарантій.