Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Россия снова может готовить массированный удар по территории Украины. На это указывают данные разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский сказал, что говорил с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.
" Проинформировал канцлера о данных нашей разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и общинам", - отметил президент.
Зеленский также поблагодарил Австрию за поддержку Украины и сочувствие в связи с постоянными российскими воздушными атаками.
"Очень важно, чтобы на эти обстрелы были совместные ответы партнеров, прежде всего в поставках антибаллистики", - подчеркнул глава государства.
Также Зеленский провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
"Важно, чтобы все наши партнеры знали, что происходит, и что Россия продолжает полагаться на ракеты и дальнейшую войну, а не дипломатические шаги. Прежде всего это означает, что нужны дополнительные меры санкционного давления на Россию и что наши договоренности с партнерами о ПВО не могут затягиваться в реализации", - подчеркнул президент.
Он добавил, что во время разговора с Сибигой обсуждались первоочередные задачи на ближайшие недели, а также шаги, которые союзники могут сделать для усиления защиты Украины.
Массированная атака 24 мая
Напомним, Россия в последний раз наносила массированный удар по Украине в ночь на 24 мая. Тогда главной целью захватчиков стал Киев и Киевская область.
Враг применил 90 ракет различных типов, среди которых была и баллистическая ракета средней дальности "Орешник", а также 600 ударных дронов. Украинская ПВО уничтожила 55 ракет и 549 беспилотников.
В столице эта атака стала рекордной по количеству поврежденных объектов с начала войны.
В целом разрушениям подверглись около 300 объектов, в том числе многоэтажные дома, музеи, государственные учреждения, учреждения образования и культуры, торговые центры, а также станция метро "Лукьяновская".
В результате удара погибли три человека, еще около 90 человек получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, российские захватчики атаковали Белоцерковский район ракетой средней дальности "Орешник". Там был поврежден гаражный кооператив и здания одного из предприятий.
Между тем аналитики ISW предполагают, что во время той атаки Россия могла запустить не одну, а две ракеты "Орешник". По их данным, одна из них могла выйти из строя и упасть на временно оккупированной территории Донецкой области.